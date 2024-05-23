В мае эвакуаторы увезли более 500 машин за неправильную парковку в Краснодаре

В среднем ежедневно с улиц краевой столицы спецтехника увозит на штрафстоянку по 20-30 машин из-за неправильной парковки.

Зачастую виновники даже не пытаются скрыть свои правонарушения. Водители осознанно оставляют автомобили где придется, объясняя это тем, что парковаться больше негде.

Например, на улице Рашпилевской менее чем в 100 м от больницы расположена платная стоянка. Но водители считают, что можно проигнорировать дорожные знаки и сэкономить.

Девиз «Я паркуюсь, где хочу» у многих водителей не только на Рашпилевской, но и всего исторического центра города. Десятки машин в неположенном месте стоят на улицах Советской, Коммунаров, Гоголя и Гимназической, прямо рядом с краевой администрацией.

Инспекторы ГИБДД фиксируют нарушения и передают данные в муниципальную службу эвакуации. Ее сотрудники отвозят машины на штрафстоянку на улице Суворова.

Водитель эвакуатора Руслан Березин в день получает от 5 до 10 заявок.

«Чаще всего забираем за парковку в неположенном месте. Останавливаются, перекрывают движение, так, что маршрутки и автобусы проехать не могут», — рассказывает водитель эвакуатора Руслан Березин.

Чтобы вернуть автомобиль, водителю придется заплатить внушительный штраф: почти 4 тыс. рублей за эвакуацию на штрафстоянку, а дальше начинается почасовая оплата — около 70 рублей.

«Если автомобиль перемещается на штрафстоянку за нарушение правил парковки, то обычно он там стоит не более 3-4 часов. Люди быстро приезжают, получают разрешение от сотрудника и забирают машину», — говорит директор «КТТУ» Александр Грачев.

Всего в Краснодаре работают более 10 эвакуаторов. Их курирует «КТТУ». Только за последние три недели спецтехника перевезла на штрафстоянку свыше 500 машин.