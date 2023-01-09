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Тарифы аэропорта Геленджика предложили проиндексировать на 5 лет вперед

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tarify-aeroporta-gelendzhika-predlozhili-proindeksirovat-na-5-let-vpered
Тарифы аэропорта Геленджика предложили проиндексировать на 5 лет вперед
Фото unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба планирует утвердить максимальные сборы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Геленджика с 2023 по 2027 год.

Проект приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Тариф на взлет и посадку в 2023 году предлагают увеличить до 942 рублей за тонну максимальной взлетной массы, в 2024 — до 999 рублей. В 2025 — до 1 тыс. 20 рублей, в 2026 — до 1 тыс. 53 рублей, а в 2027 — до 1 тыс. 112 рублей.

Сбор на стоянку грузовых и пассажирских самолетов в 2023 году планируют сохранить на 5 лет на уровне 5% от сбора за взлет-посадку за один час. Таким образом, тариф до 2027 года может вырасти с 27 до 55,6 рублей.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности в случае принятия документа в 2023 году вырастет до 1 тыс. 206 рублей, а к 2027 — до 1 тыс. 310 рублей. Также планируют поднять тарифы за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях. В этом году он может вырасти до 515 рублей, а к 2027 году — до 654 рублей, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: в аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал.

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