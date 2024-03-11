Таранить припаркованные машины могут разрешить экстренным службам в России

Законопроект, который наделит экстренные службы правом таранить неправильно припаркованные автомобили, планируют внести в Госдуму.

По словам автора инициативы, депутата Сергея Колунова, законопроект внесут в Госдуму уже этой весной.

«Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля – начале мая», — цитирует Сергея Колунова РИА «Новости».

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