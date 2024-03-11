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Таранить припаркованные машины могут разрешить экстренным службам в России

Ссылка https://kuban24.tv/item/taranit-priparkovannye-mashiny-mogut-razreshit-ekstrennym-sluzhbam-v-rossii
Таранить припаркованные машины могут разрешить экстренным службам в России
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Законопроект, который наделит экстренные службы правом таранить неправильно припаркованные автомобили, планируют внести в Госдуму.

По словам автора инициативы, депутата Сергея Колунова, законопроект внесут в Госдуму уже этой весной.

«Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля – начале мая», — цитирует Сергея Колунова РИА «Новости».

Читайте также: законопроект о бесплатной парковке для ветеранов СВО и их семей внесли в Госдуму.

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