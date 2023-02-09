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Танцы в тоннеле: водителя из свадебного кортежа арестовали на трое суток в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tantsy-v-tonnele-voditelya-iz-svadebnogo-kortezha-arestovali-na-troe-sutok-v-sochi
Танцы в тоннеле: водителя из свадебного кортежа арестовали на трое суток в Сочи
Фото t.me/gibddsochi

Диспетчер дороги А-148 «Дублер Курортного проспекта» сообщил в полицию о внезапной остановке в тоннеле автомобиля ВАЗ из свадебного кортежа. Этим мужчина создал угрозу безопасности дорожного движения.

Видеозапись с камеры наблюдения зафиксировала, как компания молодых людей танцует в тоннеле возле машины.

Сотрудники госавтоинспекции проверили водителя по базам данных и привлекли его к административной ответственности за нарушение за стоянку в тоннеле, за отсутствие страховки, управление неисправным автомобилем и нарушение правил перевозки пассажиров.

Технически неисправную машину отправили на спецстоянку. Также в отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему трое суток административного ареста, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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