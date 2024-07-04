Танцы у моря: комментатор Губерниев показал видео с отдыха в Новороссийске

Популярный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с конца июня находится в Широкой Балке, которую называет «местом силы».

Он регулярно делится фото и видео из Новороссийска, рассказывает об утренних пробежках, плавании и прогулках на яхте. Также ведущий посетил детский лагерь, где отдыхают и тренируются юные футболисты.

Накануне он поинтересовался у подписчиков, стоит ли выложить «абсолютно сенсационное видео танцев на воде» или лучше «поберечь нервы общественности». Подписчики горячо поддержали любимого комментатора, и 4 июля он опубликовал обещанное видео. Губерниев в плавках танцует на пирсе под песню «Звезды нас ждут» группы «Мираж».

«Танцы на воде!!! Еееее!!! Такого ты не встречал нигде… По заявкам публики», — написал Губерниев в Telegram.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Одни отмечали грацию ведущего, другие советовали попробовать себя в танцах с шестом, но большинство сошлось на том, что «такого мы еще не видели».

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