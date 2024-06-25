Новая жена Гарика Харламова показала, как пара проводит медовый месяц в Сочи

Российский комик Гарик Харламов и его новая жена актриса Екатерина Ковальчук поженились 6 июня. Для медового месяца пара выбрала Сочи.

Фотографиями с отдыха 31-летняя Ковальчук поделилась в соцсетях. На одной из них пара, держась за руки, прогуливается в горах Сочи. На фото Ковальчук в белом кружевном платье со шнуровкой на спине. Ее «молодой супруг» предпочел шорты, толстовку, кроссовки и кепку.

Для актрисы это первый брак, Харламов же до этого был женат дважды — на менеджере Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус. В браке с последней у комика родилась дочь. Харламов и Ковальчук познакомились в 2021 году на съемках сериала «Гусар». После стало известно, что у них начались отношения, в мае текущего года стало известно о помолвке.

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