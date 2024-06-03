Прохор Шаляпин похвастался квартирой в Сочи, подаренной пожилой поклонницей
Общество
03.06.2024 13:47
О наличии недвижимости на главном курорте выпускник «Фабрики Звезд» рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.
Прохор Шаляпин поделился, что бабушка друга, с которой он в свое время был любезен, подарила ему в наследство квартиру в Сочи площадью 400 кв. метров.
При этом, певец уточнил, что ему принадлежит только половина сочинской квартиры. Они вместе с другом сдают недвижимость в аренду, сообщает НТВ.
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