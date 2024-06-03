Прохор Шаляпин похвастался квартирой в Сочи, подаренной пожилой поклонницей

О наличии недвижимости на главном курорте выпускник «Фабрики Звезд» рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Прохор Шаляпин поделился, что бабушка друга, с которой он в свое время был любезен, подарила ему в наследство квартиру в Сочи площадью 400 кв. метров.

При этом, певец уточнил, что ему принадлежит только половина сочинской квартиры. Они вместе с другом сдают недвижимость в аренду, сообщает НТВ.

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