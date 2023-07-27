Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Танцы на могиле с сигаретой: жительницу Краснодара будут судить за непристойное поведение на Всесвятском кладбище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tantsy-na-mogile-s-sigaretoj-zhitelnitsu-krasnodara-budut-sudit-za-nepristojnoe-povedenie-na-vsesvyatskom-kladbishhe
Танцы на могиле с сигаретой: жительницу Краснодара будут судить за непристойное поведение на Всесвятском кладбище
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура вынесла обвинительное заключение. Девушку признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих.

По данным следствия, 21 марта 2023 года 22-летняя девушка подошла к могиле на Всесвятском кладбище, начала на ней танцевать с сигаретой во рту, показывая при этом неприличные жесты. «Танец» девушки на камеру снимал ее муж. После она наложила на видео музыку и опубликовала его у себя в соцсетях.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: вандалы закрасили краской памятники на кладбище в Сочи.

Статьи
Гинеколог рассказала, чем опасны препараты для прерывания беременности
Гинеколог рассказала, чем опасны препараты для прерывания беременности
За и против: готовы ли вы завести собаку?
За и против: готовы ли вы завести собаку?
Откажитесь прямо сейчас и проживете дольше! Топ-10 самых вредных и жирных продуктов
Откажитесь прямо сейчас и проживете дольше! Топ-10 самых вредных и жирных продуктов
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях