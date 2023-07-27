Танцы на могиле с сигаретой: жительницу Краснодара будут судить за непристойное поведение на Всесвятском кладбище

Прокуратура вынесла обвинительное заключение. Девушку признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих.

По данным следствия, 21 марта 2023 года 22-летняя девушка подошла к могиле на Всесвятском кладбище, начала на ней танцевать с сигаретой во рту, показывая при этом неприличные жесты. «Танец» девушки на камеру снимал ее муж. После она наложила на видео музыку и опубликовала его у себя в соцсетях.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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