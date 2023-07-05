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Танцы голого шамана с бубном на берегу реки возмутили жителей Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tantsy-gologo-shamana-s-bubnom-na-beregu-reki-vozmutili-zhitelej-armavira
Танцы голого шамана с бубном на берегу реки возмутили жителей Армавира
Фото t.me/armavir

О произошедшем 5 июля в соцсетях сообщили местные жители.

По словам очевидцев, обнаженный мужчина танцует с бубном на берегу реки Кубань. Горожане забеспокоились, что странные танцы мужчины увидят дети. По словам очевидцев, мужчина уже не в первый раз совершает подобное.

Информацией уже заинтересовались в полиции.

«Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. Однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки. Полиция даст правовую оценку действиям мужчины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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