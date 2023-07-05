Танцы голого шамана с бубном на берегу реки возмутили жителей Армавира
Происшествия
05.07.2023 12:59
О произошедшем 5 июля в соцсетях сообщили местные жители.
По словам очевидцев, обнаженный мужчина танцует с бубном на берегу реки Кубань. Горожане забеспокоились, что странные танцы мужчины увидят дети. По словам очевидцев, мужчина уже не в первый раз совершает подобное.
Информацией уже заинтересовались в полиции.
«Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. Однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки. Полиция даст правовую оценку действиям мужчины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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