Пьяный мужчина устроил скандал во время крещения ребенка в храме Новороссийска

Инцидент произошел в храме на набережной Адмирала Серебрякова.

Днем наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из храма. Росгвардейцы прибыли на место и установили, что что «тревожную» кнопку из-за пьяного прихожанина. Нарушитель нецензурно ругался, размахивал руками и мешал проводить обряд крещения ребенка. По внешним признакам мужчина был пьян.

Действия нарушителя пресекли, после чего 38-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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