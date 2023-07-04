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Пьяный мужчина устроил скандал во время крещения ребенка в храме Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-ustroil-skandal-vo-vremya-kreshheniya-rebenka-v-hrame-novorossijska
Пьяный мужчина устроил скандал во время крещения ребенка в храме Новороссийска
Фото ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в храме на набережной Адмирала Серебрякова.

Днем наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из храма. Росгвардейцы прибыли на место и установили, что что «тревожную» кнопку из-за пьяного прихожанина. Нарушитель нецензурно ругался, размахивал руками и мешал проводить обряд крещения ребенка. По внешним признакам мужчина был пьян.

Действия нарушителя пресекли, после чего 38-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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