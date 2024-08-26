Танкер из Новороссийска перекрыл пролив Босфор

По данным Главного управления береговой охраны Турции, с 25 августа проход судов через пролив Босфор временно остановили в обоих направлениях из-за поломки танкера.

Уточняется, что у 171-метрового нефтеналивного танкера Sredina под флагом Панамы возникла неисправность двигателя у северного входа в пролив Босфор. К судну были направлены буксиры. В ведомстве заявили, что танкер следовал из Румынии в Ливию.

По данным сервиса мониторинга судов Marinetraffic, танкер следовал из порта Новороссийск в Бенгази. Сайт Vesselfinder указывает, что судно подошло к проливу Босфор из западной части Черного моря со стороны Болгарии, сообщает ТАСС.

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