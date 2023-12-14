Таможня РФ опровергла сообщения о поставке нефти из Новороссийска в США

По данным Центральной энергетической таможни, появившаяся информация о доставке нефтепродуктов из Новороссийска на военную базу США не соответствует действительности.

По данным СМИ, руководитель украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в одной из соцсетей сообщил о том, что 13 ноября из порта Новороссийска вышел танкер с 50 т нефтепродуктов и доставил груз на основную базу Военно-морских сил США. Уточняется, что танкер Avenca принадлежит юрлицу, зарегистрированному в Германии.

По словам начальника Центральной энергетической таможни, которая является подразделением Федеральной таможенной службы, Валерия Гукова, в этом году из порта Новороссийска в США не отправляли нефть и нефтепродукты.

Другие подробности не уточняются. По закону, любая полученная таможенниками информация не подлежит разглашению и может быть использована исключительно для выполнения служебных задач, сообщает ТАСС.

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