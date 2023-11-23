На 78% выросло количество региональных фейков в России за год

В ходе международного форума «Диалог о фейках» 22 ноября рассказали, что по сравнению с 2022 годом количество региональных фейковых инфоповодов выросло на 78%.

Несмотря на существенный рост ложных сообщений, их вовремя выявляют и опровергают.

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения — угрозу жизнедеятельности граждан», — сказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Лидерами по увеличению количества ложных новостей стали приграничные районы ЮФО — в Краснодарском крае с начала года зафиксировали 77 ложных сообщений, в прошлом году — 47.

«Больше 120 фейков за 2 года — это в среднем фейк в неделю. Мы замечаем, что такой поток «небывальщины» очень развил критическое мышление у нашей аудитории. Люди учатся проверять факты и доверять только верифицированным источникам, которые, в свою очередь, значительно быстрее стали реагировать на подобные информационные угрозы», — сказал руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко.

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