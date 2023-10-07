Глава Минздрами Кубани Филиппов предупредил о фейковых страницах главврачей

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 7 октября обратился к подписчикам в своих соцсетях. Он предупредил о появлении фейковых аккаунтов главных врачей.

Он отметил, что жертвами аферистов становятся сотрудники медучреждений. Он призвал игнорировать сообщения с незнакомых номеров.

«Если вам пришло сообщение от главного врача в Telegram, то свяжитесь с коллегой при помощи телефонного звонка. Не отвечайте на сообщения с незнакомых вам номеров», — написал Филиппов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре Евгений Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени.