Таможенники в Сочи раскрыли нелегальный канал ввоза иномарок из Абхазии в Россию
Группа лиц организовала незаконный ввоз автомобилей в Россию из Абхазии для последующей перепродажи в Киргизию. Преступление выявили и пресекли сотрудники Южной оперативной таможни.
По данным следствия, за несколько недель 24-летний житель Сочи ввез на территорию РФ три автомобиля: Lexus GX470, Honda Fit и Toyota Alphard под видом транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. При этом молодой человек предоставлял таможенникам поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации.
После он перегонял машины в Краснодар и передавал их соучастникам. Далее машины с использованием поддельных документов отправлялись в Киргизию для перепродажи.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южной оперативной таможни.
На участников преступной группы завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Жителя Сочи, перегонявшего машины, приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Материалы передали в правоохранительные органы Киргизии для установления других участников преступной схемы и поиска машин.
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