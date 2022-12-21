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Таможенники в Сочи раскрыли нелегальный канал ввоза иномарок из Абхазии в Россию

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tamozhenniki-v-sochi-raskryli-nelegalnyj-kanal-vvoza-inomarok-iz-abhazii-v-rossiyu
Таможенники в Сочи раскрыли нелегальный канал ввоза иномарок из Абхазии в Россию
Фото Malte Luk, pexels.com

Группа лиц организовала незаконный ввоз автомобилей в Россию из Абхазии для последующей перепродажи в Киргизию. Преступление выявили и пресекли сотрудники Южной оперативной таможни.

По данным следствия, за несколько недель 24-летний житель Сочи ввез на территорию РФ три автомобиля: Lexus GX470, Honda Fit и Toyota Alphard под видом транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. При этом молодой человек предоставлял таможенникам поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации.

После он перегонял машины в Краснодар и передавал их соучастникам. Далее машины с использованием поддельных документов отправлялись в Киргизию для перепродажи.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южной оперативной таможни.

На участников преступной группы завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Жителя Сочи, перегонявшего машины, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Материалы передали в правоохранительные органы Киргизии для установления других участников преступной схемы и поиска машин.

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