Талантливые дети Краснодара смогут бесплатно получить дополнительное образование

Благотворительный фонд «Анастасия» продолжает принимать заявки на участие в грантовом конкурсе.

Победители конкурса смогут получить грант на обучение в краснодарском Инклюзивном центре. Это специальная программа поддержки детей в получении допобразования, учрежденная Фондом развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара.

По программам дополнительного образования в Инклюзивном центре обучают детей и подростков в возрасте от 1,5 до 14 лет. Каждый год в центре допобразование получают около 500 детей. Кроме того, 100 воспитанников посещают летний детский клуб, рассчитанный на пять смен. Занятия в нем посещают подопечные Благотворительного фонда «Анастасия» — дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, воспитывающиеся в приемных семьях, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации ребята.

«Для обучения на конкурсной основе потенциальные воспитанники предоставляют подтверждение активного участия в интеллектуальной, творческой, спортивной, общественной, учебной, научной деятельности. Они могут быть победителями или активными участниками дошкольных, школьных олимпиад и соревнований, фестивалей. На конкурсной основе в Инклюзивном центре могут обучаться дети, родители или законные представители которых осуществляют социально значимую деятельность — занимаются волонтерством, состоят в общественно-добровольческих объединениях», — рассказала директор филиала Благотворительного фонда «Анастасия» в Краснодаре Цветана Метелева.

Всего в Центре 20 различных программ в нескольких тематических направлениях. С перечнем реализуемых программ дополнительного образования можно ознакомиться здесь. С перечнем документов, необходимых для обучения в Инклюзивном центре на конкурсной основе, можно ознакомиться здесь.

Записаться на экскурсию в Инклюзивный центр можно по телефону 8 (988) 557-55-71, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Анастасия».

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