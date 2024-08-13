Новолеушковская школа-интернат представила Кубань на форуме агрошкол России

Школа-интернат и Павловского района признана лучшим краевым учреждением по реализации практик трудового и производственного воспитания учащихся с ОВЗ.

Замгубернатора Кубани Анна Минькова рассказала, что в учреждении дети с ОВЗ получают как среднее, так и профессиональное образование, проходят раннюю профориентацию в АПК.

«На территории школы обустроено хозяйство. Оно позволяет получать урожай, реализовывать выращенные саженцы и производственные товары», ― отметила вице-губернатор.

По словам Миньковой, образование для детей с ОВЗ выходит на новый уровень, так как коррекционные школы и классы позволяют им не отставать от сверстников. Кроме того, педагоги постоянно повышают квалификацию, принимая участие в разных событиях, изучая новые методы и подходы.

«Всего за прошедший учебный год в крае в 92,5% школ обучили 37,9 тыс. детей с особенностями развития, в том числе 3,5 тыс. в коррекционных классах», ― написала Минькова в Telegram.

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