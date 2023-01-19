Таксиста задержали за езду по встречке на дороге с односторонним движением в Краснодаре
Происшествия
19.01.2023 17:57
Инцидент произошел напротив ТРК «СБС Мегамолл» на улице Уральской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно такси, летящее навстречу машине на дороге с односторонним движением.
«Сотрудниками ДПС краснодарской полиции установлен водитель автомобиля службы такси марки Hyundai Solaris. В отношении 45-летнего нарушителя составили административный протокол, предусматривающий штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Материалы будут направлены в суд для принятия законного процессуального решения», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также: водитель погиб, вылетев из машины после столкновения с барьером под Горячим Ключом.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
- Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году