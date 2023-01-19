Таксиста задержали за езду по встречке на дороге с односторонним движением в Краснодаре

Инцидент произошел напротив ТРК «СБС Мегамолл» на улице Уральской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно такси, летящее навстречу машине на дороге с односторонним движением.

«Сотрудниками ДПС краснодарской полиции установлен водитель автомобиля службы такси марки Hyundai Solaris. В отношении 45-летнего нарушителя составили административный протокол, предусматривающий штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Материалы будут направлены в суд для принятия законного процессуального решения», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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