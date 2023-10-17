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Таксист умер на рабочем месте в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/taksist-umer-na-rabochem-meste-v-sochi
Таксист умер на рабочем месте в Сочи
Фото из соцсетей

Это произошло утром 17 октября на парковке по улице Конституции СССР.

Прохожие заметили, что мужчина без признаков жизни лежит на асфальте возле своего автомобиля такси. На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть таксиста.

«По факту смерти водителя такси в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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