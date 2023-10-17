Четырехлетний сын экс-футболиста «Краснодара» умер после ДТП в Турции

Речь идет о сыне бразильского защитника Налдо Перейры — Давиде. Сейчас футболист выступает за «Антальяспор».

Ребенок Налдо недавно попал в аварию, а позже скончался в больнице. Ему было всего четыре года.

Турецкий клуб поддержал бразильского защитника в этой непростой ситуации и выразил соболезнования его семье, сообщает «Евро-футбол».

Налдо Перейра выступал за «Краснодар» в сезоне 2016/17. Бразильский защитник провел за «быков» 14 матчей, в которых забил 2 гола. Он также играл за испанские «Гранаду», «Хетафе» и «Эспаньол», итальянские «Удинезе» и «Болонью», а также лиссабонский «Спортинг».

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