Такси с пассажиром-инвалидом не пропустили на пляж в Новороссийске

О произошедшем рассказал местный житель — инвалид третьей группы.

Новороссиец рассказал, что всегда ездит на пляж на Суджуксой косе на такси, поскольку пляж для инвалидов находится далеко от шлагбаума. Ранее его всегда пропускали по документу об инвалидности, однако в этот раз ему сказали, что пропустят только машину со специальным знаком.

Вопросом заинтересовались в управлении курортов и туризма города-героя. В администрацию пляжа направили письмо с рекомендациями о необходимости предоставления свободного проезда автомобилей, перевозящих инвалидов на территорию пляжа.

«В случае возникновения спорных ситуаций просим в оперативном порядке сообщать на горячую линию управления: 8(8617) 23-63-32», — сообщает пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска.

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