В Краснодарском крае официально открыли 450 пляжей

В России более 2 тыс. пляжей прошли проверку Роспотребнадзора на соответствие санитарным правилам и получили разрешение на купание.

Территориальные органами Роспотребнадзора выдали более 2 тыс. санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации, где также официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах.

В Краснодарском крае проверку прошли 450 пляжей общего пользования, санаториев, оздоровительных учреждений, детских лагерей, различных баз отдыха, турстоянок на морях и пресноводных водоемах.

В ведомстве добавили, что провели 64,3 тыс. исследований воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям в 3,3 тыс. контрольных точках, а также более 8,5 тыс. исследований песка и гравия по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям, сообщает ТАСС.

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