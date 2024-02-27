Такси с двумя пассажирами протаранило ограждение и улетело в овраг в Сочи
Происшествия
27.02.2024 12:52
Авария произошла днем 27 февраля на улице Пятигорской города-курорта.
По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением, протаранил ограждение проезжей части и съехал в овраг.
Двоих пассажиров госпитализировали с травмами, их личности устанавливаются. Водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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