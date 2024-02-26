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Пожилая пассажирка легковушки погибла после опрокидывания в канаву в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhilaya-passazhirka-legkovushki-pogibla-posle-oprokidyvaniya-v-kanavu-v-sochi
Пожилая пассажирка легковушки погибла после опрокидывания в канаву в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Дорожное происшествие случилось днем 26 февраля на улице Академика Лапина в Адлерском районе.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и съехал с проезжей части, а затем опрокинулся в канаву.

В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка легковушки. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: один человек погиб и двое пострадали в скатившейся с обрыва машине в Сочи. Авария произошла 26 февраля на улице Володарского в Хостинском районе Сочи.

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