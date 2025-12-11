«Тайну третьей планеты» покажут в Театре Защитника Отечества в Краснодаре

Премьера спектакля, в основу которого легла повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы», состоится 13 декабря.

Постановщиком многими любимой истории об экспедиции девочки из будущего, ее отца и капитана Зеленого на корабле «Пегас» за редкими животными для Московского зоопарка выступил главный режиссер Театра Защитника Отечества Андрей Корионов.

«Путешествуя, герои побывают на интересных планетах, преодолеют опасности и выполнят свою миссию», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

В спектакле заняты Зоя Холина, Геннадий Николенко, Сергей Кондратьев, Дарья Денисова, Максим Михайличенко, Карина Редькина, Георгий Храмцов, Георгий Шадрин, Оксана Шевелева.

