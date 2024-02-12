Табу на тату: 1 из 10 рекрутеров не брал кандидатов из-за рисунков в Краснодаре

Один из сервисов по поиску работу провел опрос среди компаний и экономически активных краснодарцев об отношении к татуировкам у соискателей.

Каждый 6 из 10 опрошенных жителей краевого центра задумывается о следующей, если уже есть хотя бы одна татуировка. Формально наличие рисунков на теле не может быть обоснованием для отказа в трудоустройстве на законных основаниях.

Однако татуировки на открытых участках кожи могут быть под негласным запретом в некоторых сферах — в банках, отделах продаж или клиентском сервисе. Каждый 10 работодатель признался, что в своей практике фактически отказывал соискателю из-за тату.

В целом в России отношение к татуировкам неоднозначное — 25% опрошенных относятся к ним положительно, 41% — отрицательно, а каждый третий затруднился дать ответ.

При этом желающих набить тату — 17%, больше всего среди них тех, у которых уже есть перманентные рисунки — 61%. Женщинам татуировки нравятся больше, они же чаще хотят их набить. Чем старше опрошенные и чем выше уровень их дохода, тем меньше они хотят сделать тату и тем меньше они им нравятся, сообщает пресс-служба SuperJob.

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