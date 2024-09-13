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Сюрприз не удался: приезжего оштрафовали за ночной фейерверк в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/syurpriz-ne-udalsya-priezzhego-oshtrafovali-za-nochnoj-fejerverk-v-tsentre-krasnodara
Сюрприз не удался: приезжего оштрафовали за ночной фейерверк в центре Краснодара
Фото t.me/infocenter_krd

Уроженец Ставропольского края ночью хотел обрадовать салютом знакомую, но перепугал других жителей краснодарской многоэтажки.

В конце августа ранее судимый 23-летний мужчина около часа ночи находился возле многоэтажного дома на улице Красной, 176. Он запустил фейерверки, чтобы поздравить свою знакомую.

Громкие звуки и вспышки разбудили и напугали местных жителей. Они вызвали полицию.

Нарушителя оперативно установили. Ему назначили наказание в виде административного штрафа за нарушение общественного порядка в ночное время, сообщает официальный Telegram-канал администрации Центрального внутригородского округа Краснодара.

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