Сын и внучка Иосифа Кобзона судятся с застройщиком из-за дома в Сочи

Андрей и Анита Кобзон на днях подали заявление о защите потребительских прав в Пресненский суд Москвы к индивидуальному предпринимателю.

Как стало известны, родственники Иосифа Кобзона оказались неудовлетворены качеством домом который им построили в Сочи по индивидуальному заказу. Ответчиком по иску выступает застройщик, на которого оформили договор. При этом дом строили его родственники.

Индивидуальный предприниматель весьма удивился, когда узнал об иске со стороны Кобзонов. По его словам, они ранее подписали акт приемки и все другие договора, не высказав никаких претензий к построенному дому.

Иск в суде пока не приняли к производству. Специалисты изучают поступившие документы, пишет газета «Московский комсомолец».

Читайте также: на Кубани будут судить подрядчика за аферу на 9 млн рублей при ремонте школы. На имущество обвиняемого на общую сумму около 9,4 млн рублей наложили арест.