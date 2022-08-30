Сын члена банды Цапков требует взыскать с предприятия матери еще 240 млн рублей
Происшествия
30.08.2022 21:48
Дмитрий Стришний, сын члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, 29 августа подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к ООО ОПХ «Слава Кубани».
Основным владельцем предприятия является его мать Наталья Стришняя. Сумма иска составляет 240 млн рублей. Заявление пока не зарегистрировали, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле Стришний подал два иска к предприятию своей матери. По одному из заявлений он требовал 40,5 млн рублей. Согласно второму, он просил обязать ООО ОПХ «Слава Кубани» предоставить перечень документов и провести аудиторскую проверку.
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