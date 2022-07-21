Сын члена банды Цапков требует взыскать с предприятия матери 40,5 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дмитрий Стришний, сын члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза подал в Арбитражный суд Краснодарского края два иска к ООО ОПХ «Слава Кубани». Основным владельцем предприятия является его мать Наталья Стришняя.

По одному из заявлений, размещенном на сайте Арбитражного суда, Стришний требует признать незаконным бездействие матери, якобы не выплатившей часть причитающейся ему прибыли. Объем дохода, который он не получил, сын оценил в 40,5 млн рублей. Этот иск пока оставили без движения, так как в документе имеются нарушения. Устранить их истцу предложили до 1 августа.

Согласно второму заявлению, Стришний просит признать незаконным бездействие предприятия. Оно состоит в непредоставлении документов и информации по его письменным требованиям. Он требует обязать ООО ОПХ «Слава Кубани» предоставить перечень документов и провести аудиторскую проверку. По этому иску заседание назначено на 16 августа.

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