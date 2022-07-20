Суд отменил взыскание 2 млрд рублей с члена банды Цапков в пользу бизнесмена из Кущевской

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 4-й Кассационный суд пересмотрел решение о взыскании 2 млрд руб. с члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в пользу предпринимателя из Кущевской Николая Гордика.

Гордик заявлял, что в 2008 году Цапки забрали его агробизнес стоимостью 1 млрд рублей. В связи с этим он не получил доходы еще на 1 млрд. Он требовал взыскать ущерб с Вячеслава Цеповяза. В 2021 году Кущевский райсуд удовлетворил его требования. Решение вступило в силу в феврале 2022 года, но представители Цеповяза обжаловали его.

В Краснодаре 4-й Кассационный суд отменил решение Кущевского райсуда. Суд признал, что вина Цеповяза в вымогательстве еще не подтверждена приговором. Вследствие чего при новом рассмотрении суду нужно проверить все изложенные в иске обстоятельства. Дело направлено в районный суд на новое рассмотрение, пишет «Коммерсантъ».

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