Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Суд отменил взыскание 2 млрд рублей с члена банды Цапков в пользу бизнесмена из Кущевской

Происшествия
20.07.2022 10:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-otmenil-vzyskanie-2-mlrd-rublej-s-chlena-bandy-tsapkov-v-polzu-biznesmena-iz-kushhevskoj
Суд отменил взыскание 2 млрд рублей с члена банды Цапков в пользу бизнесмена из Кущевской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 4-й Кассационный суд пересмотрел решение о взыскании 2 млрд руб. с члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в пользу предпринимателя из Кущевской Николая Гордика.

Гордик заявлял, что в 2008 году Цапки забрали его агробизнес стоимостью 1 млрд рублей. В связи с этим он не получил доходы еще на 1 млрд. Он требовал взыскать ущерб с Вячеслава Цеповяза. В 2021 году Кущевский райсуд удовлетворил его требования. Решение вступило в силу в феврале 2022 года, но представители Цеповяза обжаловали его.

В Краснодаре 4-й Кассационный суд отменил решение Кущевского райсуда. Суд признал, что вина Цеповяза в вымогательстве еще не подтверждена приговором. Вследствие чего при новом рассмотрении суду нужно проверить все изложенные в иске обстоятельства. Дело направлено в районный суд на новое рассмотрение, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: сотрудников концерна «Покровский» заподозрили в шантаже по делу экс-супруги Цеповяза Стришней.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях