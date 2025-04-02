Сыгравший Бэтмена актер Вэл Килмер умер от пневмонии

О смерти актера, исполнившего главную роль в фильме 1995 года «Бэтмен навсегда» сообщила его дочь Мерседес Килмер. Вэлу Килмеру было 65 лет.

Она рассказала газете The New York Times, что Вэл Килмер умер от последствий пневмонии. Также, по ее словам, в 2014 году актеру поставили диагноз рак горла, но тогда ему удалось победить болезнь.

За свою карьеру Килмер сыграл более чем в 80 фильмах. Дебютировал в 1984 году в полнометражном фильме-пародии на шпионский боевик «Совершенно секретно!». Позднее играл в таких известных картинах, как The Doors «Лучший стрелок», «Настоящая любовь», «Громовое сердце», «Святой», «Числа», «Снеговик», «Охотники за разумом» и других. Но наибольшую известность актеру принесла роль в «Бэтмене навсегда».

Последней киноработой Вэла Килмера стала роль адмирала Тома Казански в боевике 2022 года «Топ Ган: Мэверик».

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