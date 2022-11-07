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Свыше 80 жителей Краснодарского края разместили свои проекты на «Онлайн-витрине самозанятых»

Экономика
07.11.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-80-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-razmestili-svoi-proekty-na-onlajn-vitrine-samozanyatyh
Свыше 80 жителей Краснодарского края разместили свои проекты на «Онлайн-витрине самозанятых»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Площадка «Онлайн-витрина самозанятых» доступна на платформе Центра «Мой бизнес».

На Кубани для представителей малого и среднего бизнеса действует широкий перечень мер господдержки. В том числе бесплатные услуги, консультации и образовательные мероприятия.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что «Онлайн-витрина» поможет самозанятым вывести на рынок свои товары и услуги.

«Самозанятым бывает непросто выйти на рынок и занять свою нишу только потому, что о них мало кто знает. Чтобы помочь им в продвижении мы создали новую меру поддержки — «Онлайн-витрину самозанятых». По сути это маркетплейс, на котором можно бесплатно представить свои товары и услуги. Стать участником может каждый самозанятый, зарегистрированный в приложении «Мой налог» и работающий в Краснодарском крае», — сказал Руппель.

В настоящее время на площадке зарегистрировались 80 самозанятых. Они предлагают товары и услуги в сфере консалтинга, проектирования, маркетинга, туризма и создания сувенирной продукции и изделий ручной работы. Интересующий товар или услугу на маркетплейсе можно найти через поиск по 14 категориям. В их числе «Дизайн и творчество», «Обучение и репетиторы», «Товары для дома и декор», «Продукты собственного производства», «Услуги для детей», «Туризм» и другие.

Информацию о мерах поддержки бизнеса и консультацию специалиста можно получить по телефону: 8(800)707-07-11. Также можно оставить заявку на сайте.

Условия для успешного развития бизнеса на Кубани создают по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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