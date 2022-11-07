Кубанские промпредприятия с начала года реализовали продукцию на 345 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такие данные привели в Краснодарстате. Налоговые отчисления в бюджет края с продажи промышленной продукции собственного производства за девять месяцев составили 11,5 млрд рублей.

Объем отгрузки промышленной продукции, произведенной на Кубани, с начала 2022 года вырос на 14,2%. По словам и. о. главы краевого департамента промышленной политики Владимира Мостового, больше всего собственной продукции отгрузили производители стройматериалов, металлоизделий, химических продуктов и вещества, а также бумаги, резины и пластмассы.

Среди муниципалитетов больше всего промышленной продукции с начала года реализовали в Абинском районе — на 73,1 млрд рублей. На втором месте Краснодар — 48,3 млрд рублей, на третьем месте Новороссийск — 42 млрд рублей. В пятерку лидеров также вошли Белореченский район — 27,4 млрд рублей и Тимашевский район — 14,2 млрд рублей.

Индекс промышленного производства на Кубани за первые три квартала составил 97,5%. Мостовой подчеркнул, что региональные меры поддержки помогли не только избежать падения в промышленной отрасли, но и нарастить производство в пяти из шести ключевых направлений. С начала 2022 года различными инструментами поддержки воспользовались около 400 промпредприятий края. Это в два раза больше, чем за весь 2021 год.

В регионе объем поддержки предприятий увеличили в три раза для реализации плана устойчивого развития экономики и соцстабильности. По отраслевой программе кубанским промышленникам предлагают поддержку по 11 направлениям субсидирования, а также 15 видов льготных займов по ставке от 0,1 до 4 %, гранты и налоговые льготы. Кроме того, промышленные производители региона могут бесплатно представить свою продукцию на выставках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре два предприятия получили льготные займы на 78 млн рублей.