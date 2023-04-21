Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Свыше 550 единиц военно-технического имущества отправили на Кубани в зону СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-550-edinits-voenno-tehnicheskogo-imushhestva-otpravili-na-kubani-v-zonu-svo
Свыше 550 единиц военно-технического имущества отправили на Кубани в зону СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Военное оборудование и технику закупил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона.

Представителям Южного военного округа и воинских частей, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, вручили вспомогательную военную технику вместе с автомобилями и комплектующими. В списке 20 автономных генераторов, 11 автомобилей и запчасти к ним, противодроновые ружья, квадрокоптеры, а также свыше 400 камер видеонаблюдения.

«Обеспечение боевых подразделений Вооруженных Сил России и других воинских формирований-участников СВО всем необходимым держим на постоянном контроле», — сообщил руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко.

Задачи по обеспечению снаряжением, обмундированием, медицинской продукцией и лекарственными препаратами решаются вместе со штабом ЮВО. Приемом заявок, закупкой за счет бюджета Кубани и отправкой имущества для нужд военнослужащих в зоне спецоперации занимается краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: новую партию техники и вооружений отправили из Краснодара в зону спецоперации.

Статьи
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Что подарить крестнику или крестнице?
Что подарить крестнику или крестнице?
10 продуктов для крепких костей
10 продуктов для крепких костей
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 апреля
Первые признаки инсульта, симптомы и первая помощь
Первые признаки инсульта, симптомы и первая помощь
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
  3. Взрыв в Белгороде: два человека пострадали из-за нештатного схода боеприпаса при полете Су-34 ВКС РФ
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
  6. Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях