Свыше 550 единиц военно-технического имущества отправили на Кубани в зону СВО
Военное оборудование и технику закупил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона.
Представителям Южного военного округа и воинских частей, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, вручили вспомогательную военную технику вместе с автомобилями и комплектующими. В списке 20 автономных генераторов, 11 автомобилей и запчасти к ним, противодроновые ружья, квадрокоптеры, а также свыше 400 камер видеонаблюдения.
«Обеспечение боевых подразделений Вооруженных Сил России и других воинских формирований-участников СВО всем необходимым держим на постоянном контроле», — сообщил руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко.
Задачи по обеспечению снаряжением, обмундированием, медицинской продукцией и лекарственными препаратами решаются вместе со штабом ЮВО. Приемом заявок, закупкой за счет бюджета Кубани и отправкой имущества для нужд военнослужащих в зоне спецоперации занимается краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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