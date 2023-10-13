Свыше 500 крупных инвестпроектов на сумму 2,8 трлн рублей реализуют на Кубани

Благодаря этим инвестиционным проектам появится 93 тыс. рабочих мест. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 13 октября.

Глава региона отметил, что по сравнению с первой половиной 2022 года темпы роста инвестиций в экономику Кубани составили свыше 117%. По его словам, такой рост наблюдает впервые.

«Это выше, чем в среднем по России — 107%. Инвесторы вложили в проекты около 310 млрд рублей. По общему объему регион в числе лидеров в стране. Ежегодно увеличиваем меры поддержки. Успешно работает новый механизм — субсидирование процентных ставок. По факту край возмещает до 70% понесенных расходов первые три года со взятия кредита», — рассказал губернатор.

Кондратьев добавил, что Краснодарский край единственный в РФ регион, оказывающий такую меру поддержки инвесторам.

Чтобы получить поддержку, кредитный договор следует оформить на инвестиционные цели в любой сфере, кроме жилищного строительства. Сумма договора составляет от 30 млн до 1 млрд рублей.

На Кубани наибольшая инвестиционная активность в транспортировке и хранении, электроэнергетике, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, а также в гостиничных услугах. На все эти сферы выделили свыше 68% средств. Так, положительную динамику наблюдают практически во всех видах экономической деятельности.

Глава Краснодарского края подчеркнул, что с начала года в регионе реализовали 60 крупных инвестпроектов на общую сумму около 118 млрд рублей, тем самым открыв 2,4 тыс. рабочих мест. Сейчас реализуется более 500 проектов на сумму 2,8 трлн рублей, благодаря которым появится 93 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев посетил распределительный центр для торговых сетей в Марьянской.