Кондратьев посетил распределительный центр для торговых сетей в Марьянской

Соглашение о строительстве распределительного центра в Красноармейском районе администрация края и инвестор подписали в 2021 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил распределительный центр и обсудил с замдиректора Макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятерочка» Алексеем Полянским и главным инженером ООО «РЦ «Краснодарский» Борисом Матвейчуком реализацию инвестпроекта.

Распределительный центр представляет собой складской комплекс для получения товаров от производителей, их распределения, фасовки и хранения. Склад находится на около федеральной трассы. Инвестор вложил не проект почти 4 млрд рублей. В центре создано более 600 рабочих мест. Он будет обслуживать более 1 тыс. магазинов по всему региону.

«Логистический хаб поможет нашим производителям снизить затраты на перевозку и расширить географию поставок. Уже сегодня 30 процентов товаров в центре —качественная местная продукция. Рассчитываю, что вы и дальше будете увеличивать ее долю по различным категориям», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Алексея Полянского, центр работает с 250 поставщиками.

«По обороту каждый третий рубль приходится на местные товары. Проводим закупочные сессии и диалоги с поставщиками в режиме онлайн. Готовы и дальше развиваться в крае, выстраивать отношения с местными производителями по ассортименту», — добавил представитель торговой сети и поблагодарил власти Кубани за поддержку инвестпроекта.

Инвестор в ближайшие 5 лет будет пользоваться льготой по налогу на имущество, а также может рассчитывать на возмещение части затрат на техническое присоединение к сетям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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