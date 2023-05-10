Новый логистический центр «Прогресс» стоимостью 450 млн рублей начали строить в Краснодаре

На стройплощадке в Прикубанском округе ведутся подготовительные работы. Здесь появится 30 тыс. квадратных метров складских помещений и более 100 рабочих мест.

«Инвестор реализует проект с нашей поддержкой. Логистический центр возводят на муниципальной земле на выгодных условиях — ставка аренды составит всего 0,1% от кадастровой стоимости. Уверен, такие условия создают благоприятный инвестиционный климат, что позволяет нам привлекать инвесторов и реализовывать новые проекты», — написал мэр Евгений Наумов в Telegram.

Объем инвестиций в строительство логистического центра составит около 450 млн рублей. Для него выделили площадь 5,9 га. Запуск логистического центра запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии.

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