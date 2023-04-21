Краснодарская компания построит IT-центр за 2,2 млрд рублей в Новосибирске

Компания «Проф-Сити», которая входит в краснодарский инвестиционный холдинг Alias Group, реализует в Новосибирске проект по созданию коммерческого центра обработки данных.

Под строительство центра обработки данных выделят земельный участок площадью 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска. На базе центра обработки данных будут оказывать услуги по размещению оборудования, организации инженерной инфраструктуры и электропитания для организаций с собственными серверами и системами хранения данных.

В центре создадут 800 стойкомест мощностью 4,8 МВт. Основными клиентами центра станут представители ритейла, финансового сектора, промышленности и IT-компании.

Новый центр позволит создать более 20 новых рабочих мест со средней заработной платой около 134 тыс. рублей. Объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Первый этап проекта рассчитан до второго квартала 2025 года. Полностью проект будет реализован до 2033 года, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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