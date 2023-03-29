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Кондратьев рассказал об увеличении площади строящегося в Краснодаре IT-парка

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-ob-uvelichenii-ploshhadi-stroyashhegosya-v-krasnodare-it-parka
Кондратьев рассказал об увеличении площади строящегося в Краснодаре IT-парка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

IT-парк возводят на улице Тихорецкой. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 марта рассказал о реализации этого проекта.

«С учетом востребованности высоких технологий, принято решение увеличить объем инвестиций и площадь парка. Это позволит создать в четыре раза больше рабочих мест, чем планировалось изначально», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что строители уже возвели цоколь и первый этаж здания. Строительство IT-парка планируют завершить в 2025 году. Кондратьев добавил, что резидентами парка смогут коллективы местных вузов и отраслевые компании.

Строительство IT-парка проходит в соответствии с намеченным графиком. Площадь объекта составит — 20 тыс. кв. метров. На его базе создадут 500 рабочих мест.

Объект возводят в рамках соглашения, подписанного в 2021 году на Петербургском экономическом форуме между властями региона и предприятием «МВС», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на 240 га планируют увеличить промпарк в восточной части Краснодара. Об этом сообщил руководитель управления инвестиций и развития МСП Краснодара Артем Анацкий.

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