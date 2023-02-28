На 240 га планируют увеличить промпарк в восточной части Краснодара

Об этом 28 февраля сообщил руководитель управления инвестиций и развития МСП Краснодара Артем Анацкий в ходе круглого стола клуба «Московское Деловое Собрание Юг».

Построить вторую очередь промзоны планируют до конца 2023 года. Сейчас прорабатывается вопрос вовлечения в оборот земельного участка площадью 240 га.

«Цель — размещение на нем промышленной зоны. После того как администрация Краснодарского края получит право управления и распоряжением данными земельными участками, будут рассмотрены алгоритмы реализации на них инвестиционных проектов», — рассказал Артем Анацкий.

Участок находится в границах улиц Тихорецкой и Демуса, добавил Анацкий. Проектирование второй очереди Восточной промзоны в случае передачи участка до конца года могут начать в 2024 году, сообщает «РБК Краснодар».

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