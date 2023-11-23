Свыше 50 спортобъектов строят и капитально ремонтируют в Краснодарском крае

Вице-губернаторы Кубани Александр Власов и Сергей Власов провели совещание с главами и заместителями руководителей муниципалитетов.

Среди 50 спортобъектов, находящихся в стадии строительства и капремонта, 6 центров единоборств и несколько спортивных комплексов уже ввели в эксплуатацию, отметил Александр Власов. По его словам, до конца года откроют свои двери еще 18 объектов, среди которых 9 центров единоборств, 4 малобюджетных спортивных комплекса и 3 школьных спортзала, а также комплекс с плавательным бассейном и для прыжков на батуте.

«Также капитально ремонтируем 13 муниципальных спортобъектов. В 2024 году в соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева центры единоборств должны быть во всех муниципалитетах», — добавил он.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрели деятельность подрядных организаций, строящих спортобъекты в муниципалитетах региона, подготовку проектной документации, реализацию различных этапов строительства, вопросы благоустройства территорий и подъездных дорог.

Также на совещании подчеркнули ряд недостатков в Новокубанском, Успенском, Апшеронском, Туапсинском районах и Горячем Ключе. Помимо этого, оценили нынешнюю ситуацию по более чем 20 муниципалитетам. Также вице-губернаторы поручили главам и заместителям главам проконтролировать возведение и проектирование спортобъектов, а также принять все необходимые меры для своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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