Многофункциональный экстрим-парк построят в Анапе в 2025 году

Построить будущий парк планируют на площади 10 тыс. кв. метров на Высоком берегу в районе улицы Таманской.

В нем разместят фигуры и рампы из износостойких материалов, скейт боул, центральную площадку с арт-объектами и специальными площадками, а также разминочную зону для райдеров, амфитеатр, зрительные трибуны и пункты проката.

Новое общественное пространство позволит развивать олимпийские виды спорта — скейтбординг и BMX, проводить соревнования национального и международного уровня.

«У нас есть запрос развивать современные и востребованные дисциплины. Большой интерес у ребят вызывает катание на скейтах, самокатах и велосипедах. Скейтпарки в Супсехе и сквере Гудовича заполнены с утра и до самого вечера. Анапе нужна новая площадка», — цитирует главу города Василия Швец пресс-служба мэрии Анапы.

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