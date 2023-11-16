Кондратьев: на Кубани по программе «Самбо в школу» занимаются 500 тыс. детей

Всероссийский день самбо отмечают 16 ноября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какую работу проводят в регионе для развития этого вида спорта.

Глава Кубани отметил, что в крае самбо набирает популярность среди населения. Так, кубанские школы одни из первых в стране стали проводить занятия по этому виду единоборств в ходе каждого третьего урока физкультуры.

«Сегодня по программе «Самбо в школу» в крае занимается около 500 тыс. учеников, в спортивных школах и секциях — 8,5 тыс. спортсменов. Помимо физического развития, занятия самбо — это воспитание силы духа, упорства, воли к победе. Этот спорт для целеустремленных людей», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что для развития этого вида спорта в крае продолжают строить Центры единоборств в муниципалитетах, а уже в следующем году в Краснодаре откроется Дворец самбо.

Также развитием этого вида единоборств в регионе занимаются Федерация самбо и дзюдо, спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо, Центр спортивных единоборств «Рубеж». В городах и районах доступно 78 спортивных отделений, к проекту «Самбо в школе» присоединились уже почти 800 учебных заведений.

С начала года кубанские самбисты завоевали уже около 50 медалей. В ноябре в Краснодаре в планах провести соревнования Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых». На этом турнире выступят около 400 сильнейших юных спортсменов из различных регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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