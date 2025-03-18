Свыше 400 мероприятий провели на Кубани в День воссоединения Крыма с Россией

Уроки мужества, конференции, спортивные соревнования, классные часы, встречи с участниками тех событий провели в 93 казачьих школах, 70 детсадах и семи кадетских корпусах. Мероприятия организовали почти в 170 казачьих военно-спортивных и патриотических клубах.

Утром 18 марта казаки возложили цветы у памятника Екатерине II в Краснодаре. Атаман Кубанского казачьего войска, замглавы края Александр Власов отметил, что в событиях тех лет активное участие принимали казаки.

«В разные времена Крым пытались захватить. И во все времена — русско-турецких войн, Великой Отечественной войны — наши солдаты, в том числе казаки, защищали полуостров, восстанавливали историческую справедливость», — сказал Власов.

Кубанские казаки в Керчи строят часовню, посвященную их участию в событиях 2014 года. В те года свыше 1,4 тыс. казаков охраняли общественный порядок, проверяли поезда на железнодорожных вокзалах Симферополя, Севастополя, Джанкоя. Охраняли аэропорт и важные объекты. Обеспечивали порядок на избирательных участках во время референдума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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