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Свыше 37 тыс. автомобилей перевезли паромы через Керченский пролив

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-37-tys-avtomobilej-perevezli-paromy-cherez-kerchenskij-proliv
Свыше 37 тыс. автомобилей перевезли паромы через Керченский пролив
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе 25 декабря нет.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы перевезли 51 тыс. 973 человека, 37 тыс. 284 автомобиля и 4 тыс. 218 ж/д вагонов.

Всего паромы выполнили 1 тыс. 230 рейсов. По прогнозу Росгидромета, в районе Керченской паромной переправы 25 декабря ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек. Местами небольшой дождь, видимость хорошая. Волнение моря — 10-60 см. Температура воздуха от +8 °С до +10 °С, температура морской воды — +5…+6 °С.

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