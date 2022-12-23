Более 50 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Общество
23.12.2022 10:14
В Керченском проливе 23 декабря действующих штормовых предупреждений нет.
По данным Минтранса, с 9 октября по 23 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезли 50 тыс. 214 пассажиров, 35 тыс. 791 машину и 4 тыс. 77 вагонов. Паромы выполнили 1 тыс. 184 рейса.
Согласно прогнозу Росгидромета, 23 декабря в проливе дует восточный и юго-восточный ветер 3-8 м/с. Высота волн не превышает 10-60 см. Дождя не ожидается, видимость хорошая. В утренние часы в районе Керчи был туман. Видимость снижалась до 500 м, сообщает Минтранс РФ.
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