Более 30 многоэтажек и школа в центре Краснодара 19 января останутся без тепла

Теплоснабжение в Центральном округе в этот день отключат с 9:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ на сетях по адресу: Клиническая, 15.

В зону отключения отопления попали следующие улицы:

Выставочная, № 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12 и 18;

Юннатов, № 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29;

Клиническая, № 12, 14, 14/1, 18, 22, 27, 29 и 31;

Крупская, № 103, 109, 111 и 113;

Садовая, № 214, 220 и 222;

Гражданская, № 9, 17 и 19;

40-летия Победы, № 16 и 18.

Кроме того, тепло отключат в школе № 47 на улице Садовой, 245. Если температура воздуха в кабинетах опустится ниже +20 °С, то детей отпустят домой после второго урока, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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