Свыше 200 казаков и 100 дружинников в Рождество примут участие в охране правопорядка в Сочи
Общество
06.01.2023 15:52
Охрану общественного порядка в дни новогодних праздников на курорте обеспечивают свыше 600 полицейских и казаков.
В местах проведения праздничных мероприятий дежурят наряды ППС, Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники оперативных подразделений, а также казаки и народные дружинники.
В горном кластере совместно с полицейскими работают 25 казаков-дружинников. Всего на курорте 85 казаков-дружинников ежедневно участвуют в охране общественного порядка в местах массового скопления людей.
В ночь на 7 января на территории храмов вместе с полицейскими охранять общественный порядок будут 224 казака и 100 народных дружинников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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