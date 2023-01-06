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Свыше 200 казаков и 100 дружинников в Рождество примут участие в охране правопорядка в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-200-kazakov-i-100-druzhinnikov-v-rozhdestvo-primut-uchastie-v-ohrane-pravoporyadka-v-sochi
Свыше 200 казаков и 100 дружинников в Рождество примут участие в охране правопорядка в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Охрану общественного порядка в дни новогодних праздников на курорте обеспечивают свыше 600 полицейских и казаков.

В местах проведения праздничных мероприятий дежурят наряды ППС, Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники оперативных подразделений, а также казаки и народные дружинники.

В горном кластере совместно с полицейскими работают 25 казаков-дружинников. Всего на курорте 85 казаков-дружинников ежедневно участвуют в охране общественного порядка в местах массового скопления людей.

В ночь на 7 января на территории храмов вместе с полицейскими охранять общественный порядок будут 224 казака и 100 народных дружинников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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