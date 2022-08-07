Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли на отдых в Геленджик

Общество
07.08.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-200-detej-iz-harkovskoj-oblasti-pribyli-na-otdyh-v-gelendzhik
Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли на отдых в Геленджик
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ночь на 7 августа детей на автобусах доставили в Краснодар, их разместили в гостиницах. Утром дети отправились в оздоровительный детский лагерь в поселке Кабардинка.

Об этом сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Сегодня 203 ребенка из Харьковской области отправились на отдых в один из лагерей в поселке Кабардинка. Это ребята из Харькова и других населенных пунктов. Путь у них неблизкий, но они рады, что едут отдыхать на море. Пожелал им хорошо отдохнуть, найти новых друзей, набраться сил накануне нового учебного года. Этим ребятам отдых очень нужен. Для них это будет глотком свежего воздуха», — написал Алексеенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил еще 65 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок
  3. В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
Прямой эфир
Мы в соцсетях