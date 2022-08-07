Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли на отдых в Геленджик

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ночь на 7 августа детей на автобусах доставили в Краснодар, их разместили в гостиницах. Утром дети отправились в оздоровительный детский лагерь в поселке Кабардинка.

Об этом сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Сегодня 203 ребенка из Харьковской области отправились на отдых в один из лагерей в поселке Кабардинка. Это ребята из Харькова и других населенных пунктов. Путь у них неблизкий, но они рады, что едут отдыхать на море. Пожелал им хорошо отдохнуть, найти новых друзей, набраться сил накануне нового учебного года. Этим ребятам отдых очень нужен. Для них это будет глотком свежего воздуха», — написал Алексеенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил еще 65 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область.